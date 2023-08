L'épicerie crée 130 emplois en ouvrant son 131e magasin en Ontario



Niagara Falls, le 25 août 2023 - Aujourd'hui, Metro ouvre officiellement les portes de son nouveau magasin situé au 7835 McLeod Road à Niagara Falls. Le site moderne de 44 000 pieds carrés est le 131e magasin de la bannière en Ontario. Avec une équipe de 130 employés, le magasin est prêt à offrir une gamme de produits et de services conçus pour répondre aux besoins de la communauté.

Les clients auront accès à une variété de produits frais et locaux, y compris les produits identifiés Ontario, terre nourricière et Nature's Signature, des produits Irresistibles et Selection, des plats préparés, une section florale complète, une pharmacie, des stations de recharge gratuites pour les véhicules électriques et un service de ramassage en magasin de commandes en ligne.

« Ce nouveau magasin est un véritable reflet de Niagara Falls. Nous offrons aux clients ce qu'ils veulent, notamment une offre élargie en matière de santé et de bien-être, des produits locaux dans le cadre de notre programme Locally Sourced et une grande sélection de plats préparés, notamment des pizzas artisanales cuites sur pierre et des poulets rôtis frais. Il est important pour nous que notre magasin s'intègre à la communauté, c'est pourquoi nous avons adapté notre offre de produits et le décor du magasin au quartier « , a déclaré Joe Fusco, vice-président principal, Metro.

Adoptant le nom de Metro Niagara Falls, le décor du magasin met en avant des images emblématiques locales afin de rendre hommage à la communauté environnante. Pour renforcer son engagement envers la communauté, Metro fera un don de 10 000 $ à Project Share, affiliée à Feed Ontario - un partenaire de longue date, notamment par l'entremise du programme de récupération alimentaire One More Bite de METRO, qui a distribué plus de 23 millions de kilogrammes de nourriture entre 2016 et 2022, contribuant ainsi à lutter contre l'insécurité alimentaire tout en évitant que les matières résiduelles ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

« Nous sommes ravis de rejoindre la communauté de Niagara Falls. Notre objectif principal est d'offrir à nos clients la meilleure expérience de magasinage possible, » déclare Tony Cocchiara, directeur du magasin Metro. « J'attends avec impatience d'ouvrir nos portes et d'accueillir tout le monde dans notre nouveau magasin moderne. »

Les résidents pourront commencer à faire leurs achats au Metro Niagara Falls le 24 août, le magasin étant ouvert en semaine de 8 h à 22 h et les samedis et dimanches de 8 h à 21 h.



À propos de METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.



