Metro : première chaîne d'alimentation à obtenir la certification Fourchette bleue

Sainte-Anne-des-Monts, le 20 juin 2022 - Metro est heureuse d'annoncer qu'elle devient la première chaîne d'alimentation au Québec à obtenir la certification Fourchette bleue, une initiative développée par Exploramer qui vise notamment la découverte de produits marins comestibles du Saint-Laurent de manière responsable. L'annonce a été faite aujourd'hui au Metro de Sainte-Anne-des-Monts, en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, et de Sandra Gauthier, directrice d'Exploramer.

Les consommateurs de la région du Bas-Saint-Laurent pourront ainsi avoir accès plus facilement à une variété d'algues, de fruits de mer et de poissons chez leurs épiciers Metro préférés. Les produits seront facilement repérables pourles clients, grâce à de l'affichage en magasin arborantle logo Fourchette bleue. À l'instar de celui de Sainte-Anne-des-Monts, les magasins Metro d'Amqui, de Cabano, de Trois-Pistoles et de Rimouski ont reçu également la certification Fourchette bleue. À terme, Metro souhaite étendre la certification à tous ses magasins du Québec, selon la disponibilité des produits.

Citations

« Je suis très enthousiaste à l'idée d'être parmi les cinq premiers magasins Metro du Québec à obtenir la certification Fourchette bleue et à proposer à ma clientèle des produits marins du Saint-Laurent moins connus mais pourtant locaux. Je suis d'autant plus fier que Metro devienne la première grande chaîne d'alimentation à obtenir cette certification. »

Jean-Pierre Durette, propriétaire du Metro Sainte-Anne-des-Monts

« Sur le chemin d'autonomie alimentaire accrue pour le Québec, les consommateurs demandent un affichage explicite des produits de la pêche provenant du Québec. L'engouement pour les produits marins d'ici sur notre propre marché est palpable et il faut saisir les occasions pour en faire la promotion. Ce que fait aujourd'hui Metro va dans le même sens que nos objectifs d'accroître la part des volumes de produits aquatiques québécois. Je suis très heureux de cette initiative et je souhaite qu'un plus grand nombre de détaillants participent à mettre de l'avant nos produits exceptionnels et de grande qualité auprès des consommateurs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Démocratiser l'accès à nos ressources marines est une priorité. Avec l'annonce de Metro aujourd'hui, le Québec se dote d'un moyen efficace pour permettre à l'industrie d'avoir accès un marché conséquent, efficace et structuré. Parallèlement, cela permet aussi aux consommateurs de partout au Québec de s'approprier leurs produits marins conformément aux principes de développement durable du SaintLaurent, de l'économie circulaire et de la consommation de proximité. »

Sandra Gauthier, directrice, Exploramer

Pour plus de détails sur la démarche de responsabilité d'entreprise et les réalisations de METRO à l'égard de l'achat local ou de ses efforts en matière de pêche et d'aquaculture durables, visitez metro.ca/responsabilité ou consultez son Plan de responsabilité d'entreprise 2022-2026.

À propos d'Exploramer

Exploramer est une institution muséale scientifique qui a pour mission de sensibiliser les publics à la connaissance du milieu marin du Saint-Laurent. Il propose à ses visiteurs un Aquarium, un musée, des excursions en mer, un programme pédagogique ainsi que la certification Fourchette bleue, pour les pêcheries durables du Saint-Laurent.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à plus de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

