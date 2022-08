Troisième trimestre 2022 : PDF - 286 Kb

RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion qui suit porte sur la situation financière et les résultats consolidés de METRO INC. en date du 2 juillet 2022 et pour les périodes de 16 et 40 semaines closes à cette date. Il doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes afférentes inclus dans le présent rapport intermédiaire.

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités des périodes de 16 et 40 semaines closes le 2 juillet 2022 ont été préparés par la direction conformément à l'IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils doivent être lus avec les états financiers annuels consolidés audités et les notes afférentes ainsi que le rapport de gestion qui sont présentés dans le rapport annuel 2021 de la Société. À moins d'indication contraire, le rapport intermédiaire tient compte des informations en date du 29 juillet 2022.

Des renseignements complémentaires, incluant les lettres d'attestation pour la période intermédiaire close le 2 juillet 2022 signées par le président et chef de la direction et le vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier de la Société, seront disponibles sur le site SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2022 demeure élevé atteignant 5 865,5 millions $, une hausse de 2,5 % comparativement au chiffre d'affaires élevé du troisième trimestre de 2021 en raison de la pandémie. Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables a été en hausse de 1,1 % (baisse de 3,6 % en 2021) par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes alimentaires en ligne sont demeurées stables par rapport à l'an dernier (hausse de 19,0 % en 2021). Notre panier alimentaire a connu une inflation d'environ 8,5 % (5,0 % au trimestre précédent). Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables a connu une hausse de 7,2 % (7,6 % en 2021), soit une hausse de 5,6 % pour les médicaments d'ordonnance soutenue par des activités liées à la COVID-19 telles que la distribution de tests rapides et une hausse de 10,7 % pour les produits de la section commerciale, principalement les produits en vente libre et les cosmétiques.

Le chiffre d'affaires des 40 premières semaines de l'exercice 2022 a atteint 14 456,3 millions $ comparativement à 14 191,0 millions $ pour la période correspondante de 2021, une hausse de 1,9 %.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT

Cette mesure du bénéfice exclut les frais financiers, les impôts et l'amortissement.

Le bénéfice opérationnel avant amortissement du troisième trimestre de l'exercice 2022 a été de 565,1 millions $ ou 9,6 % du chiffre d'affaires, une hausse de 5,9 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2021. Le troisième trimestre de 2022 comprenait 7,7 millions $ de coûts directs liés au conflit de travail d'une semaine et à la ratification d'une nouvelle convention collective avec les employés de nos centres de distribution à Toronto, compensés par un gain non-récurrent sur la vente d'actifs de 8,7 millions $ (5,1 millions $ en 2021). Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2022, le bénéfice opérationnel avant amortissement a été de 1 403,2 millions $ ou 9,7 % du chiffre d'affaires, une hausse de 5,6 % comparativement à la période correspondante de 2021.

Notre taux de marge brute a été de 19,8 % et 19,9 % pour le troisième trimestre et les 40 premières semaines de 2022 respectivement, les mêmes pourcentages que pour les périodes correspondantes de 2021. Une légère baisse de la marge de notre division alimentaire au troisième trimestre a été compensée par une meilleure performance de la pharmacie. Notre marge brute pour le troisième trimestre de 2022 comprenait également 5,3 millions $ de coûts directs liés au conflit de travail d'une semaine avec les employés de nos centres de distribution à Toronto.

Notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été de 10,1 % au troisième trimestre de l'exercice 2022 comparativement à 10,5 % pour le même trimestre de l'exercice 2021 principalement dû à la réduction des coûts liés à la COVID. Les charges d'exploitation du troisième trimestre de 2022 ont été impactés par des coûts directs de 2,4 millions $ liés au conflit de travail d'une semaine et à la ratification d'une nouvelle convention collective avec les employés de nos centres de distribution à Toronto, compensés par un gain non-récurrent sur la vente d'actifs de 8,7 millions $ (5,1 millions $ en 2021). Pour les 40 premières semaines de l'exercice 2022, notre