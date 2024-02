Metro Mining Limited est une société d'exploration et d'exploitation minière basée en Australie. Le projet phare de la société, la mine de Bauxite Hills, est situé à environ 95 kilomètres (km) au nord de Weipa, dans la province de Western Cape York, où la société détient un ensemble de concessions couvrant environ 1 900 kilomètres carrés (km2). La zone du projet Bundi est située immédiatement au sud du projet de développement de la mine Wandoan de Glencore et du projet de mine Elimatta de New Hope Coal. Le projet Columboola est une coentreprise entre Metro et SinoCoal Resources Pty Ltd. Les ressources en charbon thermique de Columboola sont estimées à environ 1216,6 Mt à des profondeurs se prêtant à une exploitation souterraine. La société contrôle environ 750 km2 de concessions d'exploration dans l'ouest du Cap York, une région où l'on trouve de la bauxite de qualité exportable. Dans cette zone, la société possède 13 permis d'exploration minière (EPM), six baux miniers (ML) et deux licences de développement minier (MDL).

Secteur Aluminium