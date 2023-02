La compagnie philippine Metro Pacific va acquérir un tiers de l'entreprise de noix de coco pour 98 millions $.

Plus tôt ce lundi, Reuters a rapporté que Metro Pacific, qui élargit son portefeuille agroalimentaire à un moment où les prix des matières premières sont élevés, était en pourparlers pour acquérir une participation significative dans Axelum, selon deux sources ayant connaissance de la transaction.

"Grâce à ce partenariat, nous serons en mesure de concrétiser et d'accélérer la réalisation de notre vision de toujours, à savoir développer et transformer l'industrie philippine de la noix de coco", a déclaré Romeo Chan, président d'Axelum.

M. Chan a déclaré que Metro Pacific, par le biais de sa filiale Metro Pacific Agro Ventures, acquerra près de 35 % d'Axelum, dont la capitalisation boursière s'élève à 248 millions de dollars.

Metro Pacific doit tenir une conférence de presse mardi.

Metro Pacific, qui a des intérêts dans l'électricité, l'eau, les hôpitaux et les routes à péage, est une unité de First Pacific Co Ltd, qui appartient au magnat indonésien, Anthoni Salim. Elle est évaluée à 2,15 milliards de dollars.

Le groupe a commencé sa poussée agricole au milieu de l'année 2022, en acquérant une participation majoritaire dans un producteur de produits laitiers et de crème glacée haut de gamme.

Axelum fabrique des produits, notamment du lait en poudre, de la crème et de l'huile, à partir de noix de coco provenant du sud des Philippines. Ses produits sont exportés dans 23 pays vers des clients comme Vita Coco Company Inc, The Hershey Company et Kellogg Co.

L'huile de noix de coco fait partie des principales exportations des Philippines, qui sont l'un des plus gros vendeurs de cette denrée au monde.

(1 $ = 54,45 pesos philippins)