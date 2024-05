Metro Performance Glass Limited est un fabricant et un installateur néo-zélandais de fenêtres à double vitrage pour les marchés de la construction résidentielle neuve et de la rénovation. La société fournit du verre et des services aux marchés de la construction résidentielle et commerciale en Australasie. La société dispose d'un réseau de sept usines de transformation en Australie et de quinze sites de distribution ou de vente au détail en Nouvelle-Zélande. Elle transforme également des produits en verre recuit, trempé, feuilleté, peint et imprimé numériquement pour des applications allant des miroirs, douches, balustrades et dalles de cuisine aux façades commerciales. Elle propose une gamme de produits verriers, notamment le verre décoratif, le verre à faible émissivité, les miroirs, le verre de sécurité, le verre obscurci, dépoli et privé, et le verre standard. Elle propose également des produits en verre de sécurité, tels que le verre de sécurité trempé, le verre de sécurité trempé à la chaleur, le verre de sécurité recuit feuilleté, le verre de sécurité structurel trempé feuilleté (Sentry) et le verre de sécurité composite trempé feuilleté.

Secteur Fournitures de construction et installation