Metro Performance Glass Limited est une société néo-zélandaise qui fabrique et fournit du verre. La société fournit du verre plat traité et des produits connexes principalement aux secteurs de la construction résidentielle et commerciale. Elle opère dans deux secteurs géographiques : La Nouvelle-Zélande et l'Australie. Elle propose une gamme de produits en verre, notamment des unités de double vitrage Low E, des crédences, des plans de travail, des portes de cuisine, des miroirs de cuisine, des écrans de baignoire et de douche, des douches en ligne, des douches à deux côtés, des douches à trois côtés, des douches en bout de baignoire, des revêtements de douche, des clôtures de piscine, des coupe-vent, des auvents en verre, des éléments en verre, des meubles d'extérieur, des balustrades et de la quincaillerie pour clôtures de piscine. Elle propose également des produits en verre de sécurité, tels que le verre de sécurité trempé, le verre de sécurité trempé à la chaleur, le verre de sécurité structurel trempé feuilleté (Sentry) et le verre composite de sécurité trempé feuilleté. Elle dispose d'un réseau de sept usines de transformation en Australasie et de 12 sites de distribution ou de vente au détail en Nouvelle-Zélande.

Secteur Fournitures de construction et installation