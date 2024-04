MetroCity Bankshares, Inc. est une société holding bancaire. Elle opère par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, Metro City Bank (la Banque), qui est une banque commerciale agréée par l'État de Géorgie. Elle propose une série de produits de prêt et de dépôt. La banque exploite plus de 20 succursales à service complet dans des communautés multiethniques en Alabama, en Floride, en Géorgie, dans l'État de New York, dans le New Jersey, au Texas et en Virginie. Elle propose des services bancaires habituels, tels que des comptes chèques pour les particuliers et les entreprises, des comptes d'épargne, des certificats de dépôt, des prêts aux entreprises et aux particuliers, y compris des prêts résidentiels unifamiliaux, des transferts d'argent et une variété d'autres services bancaires. Elle propose des produits de dépôt traditionnels, notamment des comptes chèques, des comptes d'épargne, des marchés monétaires et des certificats de dépôt. Elle offre également une gamme complète de solutions bancaires en ligne, y compris l'accès aux soldes des comptes, les transferts en ligne, le paiement des factures en ligne et la livraison électronique des relevés de compte des clients, ainsi que des solutions bancaires mobiles pour les téléphones iPhone et Android.

Secteur Banques