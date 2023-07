MetroCity Bankshares, Inc. est une société de portefeuille bancaire. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, Metro City Bank. Metro City Bank est une banque commerciale agréée par l'État de Géorgie. La banque propose une gamme de produits de prêts et de dépôts. Elle exerce ses activités par le biais d'environ 19 succursales réparties dans les États suivants : Alabama, Floride, Géorgie, New York, New Jersey, Texas et Virginie. La société propose des produits et services bancaires à des prix compétitifs en mettant l'accent sur la commodité et l'accessibilité. Elle propose des solutions bancaires en ligne, notamment l'accès aux soldes des comptes, les virements en ligne, le paiement des factures en ligne et la livraison électronique des relevés des clients, des solutions bancaires mobiles pour les téléphones iPhone et Android, notamment le dépôt de chèques à distance avec paiement mobile des factures. Elle propose également une gamme de services de gestion de la trésorerie, notamment la communication des soldes, les transferts entre comptes, l'initiation aux virements électroniques, la création de chambres de compensation automatisées (ACH) et les oppositions aux paiements.

Secteur Banques