M6 : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur M6, avec un objectif de cours relevé de 19,5 à 25 euros, objectif qui 'ferait ressortir un multiple de 10,6 fois l'EBITA 2021, inférieur à la moyenne historique du groupe (11,6 fois)'.



'Notre nouvelle valorisation repose sur une approche fondamentale (21 euros par titre) à laquelle nous appliquons dorénavant une prime spéculative, évaluée à 17%. Avec un potentiel de hausse de 47%, M6 est la valeur la plus attractive de l'univers TV', juge-t-il.



Estimant que la structure de M6 devrait avoir évolué d'ici quelques mois, Oddo BHF indique identifier de nombreux prétendants pour le groupe et donc une probable bonne surprise sur la valorisation. Il voit en outre 'un momentum opérationnel solide en 2021'.



