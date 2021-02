M6 : résultats 'très bons', Oddo relève sa cible

Les résultats publiés hier soir par M6 sont 'très bons' avec 'un EBITDA 17% au-dessus des attentes du consensus', souligne Oddo.



'Comme TF1, la croissance publicitaire au 4e trimestre a été dynamique et est ressortie à 3% (vs 0% attendu). Le groupe annonce enfin un dividende par action de 1,5E nettement supérieur à ce que nous attendions (1E)', poursuit le bureau d'analyses.



Prenant en compte 'cette très bonne année 2020et les indications de la société sur le T1 et les coûts 2021', Oddo révise ses estimations d'EBITA 2021/22e de 6% en moyenne.



Le broker maintient donc sa note de 'surperformance' sur le titre M6 et relève son objectif de cours à 19,5 euros, contre 16,5 euros auparavant.



