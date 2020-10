"Ça peut vous arriver" de Julien Courbet s'installe sur M6

PARIS (awp/afp) - Julien Courbet part à la rescousse des consommateurs floués sur M6: son émission "Ça peut vous arriver", qu'il anime depuis une vingtaine d'années sur RTL, va également s'installer à partir de lundi en direct à la télévision, un nouveau pari pour le présentateur de "Capital".

Des consommateurs qui s'estiment lésés soumettent leurs cas à des avocats, journalistes et médiateurs pour trouver des solutions à l'amiable: le concept de l'adaptation télé de "Ça peut vous arriver" est le même que sa version radiophonique, lancée en 2001, et n'est guère éloignée de "Sans aucun doute", l'émission animée par l'animateur de 1994 à 2008 sur TF1, grâce à laquelle il s'est fait connaître des Français.

"La grande nouveauté, c'est que l'émission est en direct et quotidienne, ça faisait longtemps que je voulais le faire" à la télévision, dit Julien Courbet à l'AFP.

L'émission de radio et de télé sera composée en trois parties: une tranche réservée aux auditeurs de RTL (de 9H30 à 10H05), une tranche codiffusée sur RTL et M6 jusqu'à 11H30, et enfin une dernière heure qui passera uniquement sur M6.

Dans cet objectif, l'émission sera désormais filmée dans un studio de M6. Et la partie télévisée s'appuiera sur l'équipe d'avocats, de médiateurs et de journalistes avec lesquels Julien Courbet travaille de longue date (Sylvie Noachovitch, Hervé Poujol...) et sur quatre envoyés spéciaux en régions, dont deux interviendront dans chaque émission.

Basés à Nantes, Toulouse, Grenoble et Paris, ils sillonneront le pays pour aller "à la rencontre des plaignants et aussi des mis en cause", explique Hervé Robin, le producteur et rédacteur en chef de "Ça peut vous arriver".

Comme à la radio, chaque cas examiné fera l'objet de vérifications préalables pour éviter les embrouilles et s'assurer de l'honnêteté des plaignants, détaille-t-il.

"Des centaines d'appels" par jour

Le but de l'émission est de favoriser la médiation. "Il vaut mieux un mauvais compromis qu'un bon procès", car cela fait économiser à tout le monde des faits de procédure, avance Julien Courbet. Il veut aussi "fournir des règles d'or au public", peu formé sur ces questions.

Si le concept n'est pas neuf, "cette émission est toujours dans l'air du temps", assure l'animateur, car les tendances de consommation, comme le bond des abonnements en tous genre, l'engouement pour le prêt d'appareils ou de vêtements, les services entre particuliers (AirBnB...), créent des litiges, qui s'ajoutent aux problématiques traditionnelles (immobilier, automobile...).

Et la crise du Covid-19 a entraîné une montée en flèche des contentieux, affirme Julien Courbet. "Chaque jour on a des centaines d'appels, ça va des retards de livraison jusqu'aux licenciements. Notre travail, c'est de faire la part des choses, entre les problèmes qui sont vraiment liés au coronavirus, et ceux pour lesquels le Covid sert de prétexte", dit-il.

C'est un nouvel exemple de passerelles entre les émissions et les animateurs de M6 et de RTL, qui font partie du même groupe depuis trois ans.

Et pour Julien Courbet, qui a effectué le tour du PAF (TF1, France Télévisions, Canal+...) avant de rejoindre M6 en 2018 pour présenter "Capital" et de lancer en début d'année "Qui veut être mon associé", ce projet est un aboutissement naturel puisque M6 est axée depuis longtemps sur les programmes de "coaching" ou de conseil.

"Avec M6 on s'est tourné autour depuis des années, mais tout ce que j'ai produit et présenté depuis des années était dans l'ADN de la chaîne", dit-il. "A un moment donné, les planètes ont fini par s'aligner".

fpo/fmp/pb