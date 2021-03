M6: Bertelsmann serait prêt à accepter l'offre de TF1

© AOF 2021

Selon la Lettre A, l'offre la plus "engageante" pour le rachat de M6 serait venue de TF1. RTL Group, la filiale de l'éditeur allemand Bertelsmann et détenteur de 48% du capital du groupe audiovisuel français, pourrait se prononcer dès cette semaine mais s'inquièterait d'une possible opposition de l'Autorité de la concurrence.Pour rappel, RTL Group espèrerait toucher 1,5 milliard d'euros pour la vente de sa participation, ce qui valoriserait M6 légèrement au-dessus des 3 milliards d'euros, avait rapporté la semaine dernière Les Echos. Outre TF1, Vivendi, Xavier Niel ou encore Daniel Kretinsky auraient également déposé des offres. Mediaset pourrait aussi être intéressé, alors qu'un doute plane toujours sur l'intérêt d'Altice.Selon Oddo BHF, l'offre de TF1 présenterait deux avantages pour RTL Group. Le premier serait les synergies "naturellement très importantes tant au niveau des coûts que du chiffre d'affaires", ce qui permettrait à TF1 de proposer un prix plus important.Le second avantage est que TF1 "ne serait pas contraint par la loi des 49% et pourrait lancer une offre sur 100% du groupe, puisque le nouveau groupe serait ensuite détenu à 43,7% par Bouygues et donc respecterait la loi".Le principal inconvénient consiste bien évidemment l'avis des autorités de la concurrence et du CSA, "qui pourraient fixer d'importantes contraintes et limites", estime Oddo BHF, ce qui affecterait alors la création de valeur pour RTL Group."Si RTL Group obtenait la garantie (le sentiment) que l'opération pourrait être autorisée, il est possible qu'il accepte l'offre de TF1", écrit Oddo BHF dans une note. "En tout état de cause, nous estimons que TF1 devra probablement céder certains actifs, possiblement certaines chaînes de TV (et pas la chaîne M6)".