M6: Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF a réitéré son opinion Surperformance sur le titre M6, avec un objectif de cours porté de 19,5 à 25 euros. Le broker estime que "M6 est la valeur la plus attractive de l’univers TV". Concernant une possible vente ou fusion du groupe audiovisuel, il ajoute qu’une décision devrait être prise, "certainement avant l’été et probablement au printemps", et que, quel que soit le scénario, cela sera créateur de valeur. En plus des quatre potentiels repreneurs cités dans la presse précédemment (Vivendi, Altice, TF1 et CMI), Oddo y voit également la concurrence de Groupe Arnault et Xavier Niel.