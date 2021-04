M6 a atteint au T1 un record de rentabilité depuis 16 ans grâce à sa gestion des coûts

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel M6 a annoncé mardi avoir enregistré une marge opérationnelle courante de 21,7% au premier trimestre, ce qui constitue un record en 16 ans. Cette performance a été permise par les efforts du groupe en matière d'économies de coûts dans un environnement d'affaires toujours dégradé par les conséquences de la crise sanitaire.

Sur la période de janvier et mars, le résultat opérationnel courant de M6 s'est inscrit à 64,3 millions d'euros, contre 45,6 millions d'euros un an plus tôt, sous l'effet d'une "gestion optimisée" de la grille de programmes télévisuels, "permettant une baisse significative des coûts tout en améliorant les audiences".

Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe audiovisuel s'est contracté de 7,7%, à 296,6 millions d'euros. Les revenus publicitaires ont toutefois progressé de 1,6% au cours du dernier trimestre, à 239,4 millions d'euros. Les recettes publicitaires des chaînes de télévision ont notamment atteint 204 millions d'euros, en amélioration de 0,5% sur un an.

En conséquence, la marge opérationnelle courante du groupe est ressortie à 21,7% au premier trimestre, soit un niveau jamais vu depuis seize ans. Cet indicateur s'était inscrit à 14,2% en 2020 et à 18,6% en 2019.

M6 n'a pas fourni de prévisions financières pour la suite de l'exercice 2021, ni commenté les projets de désengagement de son actionnaire de référence.

En février dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats de l'exercice 2020, le groupe a annoncé la création d'un "comité stratégique" au sein de son conseil de surveillance pour examiner la possible consolidation du secteur récemment évoquée par son actionnaire de contrôle RTL, filiale du groupe allemand Bertelsmann.

