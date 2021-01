M6 bondit en Bourse, son actionnaire RTL Group étudie une potentielle cession

Paris (awp/afp) - M6 à vendre et convoité par Vivendi, Altice ou TF1? Le groupe français de télévision et de radio a connu vendredi une flambée boursière et son actionnaire de contrôle RTL Group a rappelé dans la soirée qu'il "examinait ces options en permanence".

A la clôture du marché parisien, le titre de M6 s'affichait en hausse de 5,41% à 14,02 euros, dans un marché en baisse de 2%. Il avait bondi dans la matinée de plus de 10% à la suite des informations de l'agence Reuters indiquant que le groupe allemand Bertelsmann, qui contrôle RTL Group, avait approché de potentiels acquéreurs.

Parmi les acquéreurs cités par l'agence: Vivendi, Altice Europe, mais également TF1 et le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

"Les discussions sont actuellement à un stade très préliminaire", a-t-elle précisé.

Contactés par l'AFP, ni Vivendi, l'opérateur Altice ou le groupe M6 n'ont souhaité réagir. Également sollicité, Bertelsmann n'a pas souhaité commenter.

RTL Group, premier groupe audiovisuel européen, a pour sa part déclaré vendredi soir dans un court communiqué "prendre acte des récentes spéculations" sur une cession de sa participation dans le groupe M6. Il a précisé étudier "en permanence" les "options" qui lui permettraient de "créer de la valeur pour ses actionnaires".

"RTL Group tient à préciser qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il existait de solides arguments en faveur d'une consolidation dans le secteur européen de la radiodiffusion", écrit le groupe. "Il n'est pas certain que cela puisse conduire à un quelconque type d'accord ou de transaction", ajoute-t-il.

Bertelsmann est actionnaire à 76,28% de RTL Group, qui possède lui-même une part de 48,26% dans le groupe M6.

Le groupe Vivendi est entré mi-décembre en négociation exclusives avec une filiale de Bertelsmann (Gruner + Jahr) pour acquérir la totalité du groupe de presse magazine Prisma Media.

Le géant français, déjà propriétaire de Canal+, a des ressources : il a annoncé vendredi avoir encaissé 3 milliards d'euros lors de la finalisation de la cession d'une part supplémentaire de 10% de la major Universal Music Group (UMG) au chinois Tencent (désormais actionnaire à 20%).

Selon son communiqué, Vivendi entend introduire UMG en Bourse "au plus tard début 2022".

Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré ne cache pas son intérêt pour une radio grand public, et lorgne notamment sur Europe 1, propriété du groupe Lagardère au sein duquel il s'est lancé dans une guerre actionnariale. Suivant l'évolution de ce dossier, la radio RTL du groupe M6 pourrait représenter une option alternative à Europe 1, a estimé vendredi un connaisseur du secteur.

afp/rp