M6 : le résultat net progresse de 60,9% en 2020

Le groupe M6 présente un chiffre d'affaires consolidé de 1,27 milliard d'euros au titre de l'année 2020, en recul de 12,5% par rapport à 2019. Cette variation reflète la baisse des revenus publicitaires du groupe (-11,5%) et des revenus non-publicitaires (-15,8%).



Cependant, si le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé marque un recul de 4,8%, à 270,7 ME, le résultat net progresse pour sa part de 60,9%, à 276, ME, constituant le '2e résultat historique' du groupe.



Dans un contexte de hausse de la consommation télévisuelle (+18mn, soit 3h58 par jour), les 4 chaînes en clair du Groupe M6 ont accru leur puissance, rassemblant en moyenne 25,5 M de téléspectateurs chaque jour, soit une croissance de +10% en un an, indique le groupe.



Par ailleurs, sur l'ensemble de l'année 2020, le pôle Radio conforte son statut de1ergroupe radio privé de Franceavec une part d'audience de 18,8% sur les auditeurs âgés de 13 ans et plus.



Dans ce contexte, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale Mixte, convoquée le 20 avril 2021, de distribuer un dividende de 1,50 euro par action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.