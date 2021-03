M6 : poussée spéculative en vue d'une reprise du groupe

Le titre M6 grimpe de plus de 6% vendredi à la Bourse de Paris, un mouvement de hausse qui s'explique par des spéculations entourant un possible rachat du groupe de télévision français.



Vers 9h30, le titre gagnait 6,4% dans des volumes qui représentaient déjà la quasi-totalité des échanges des dernières séances. Le titre affiche désormais une hausse de 10% sur la semaine et de plus de 35% depuis le 1er janvier.



Cette poussée spéculative trouve son origine dans la publication, tôt ce matin, d'un communiqué de RTL Group - actionnaire de référence de M6 - dans lequel le groupe luxembourgeois plaide pour une consolidation du secteur de la télévision en Europe.



'Nous envisageons actuellement un certain nombre d'options concernant notre participation de contrôle dans le groupe français M6, avec l'idée de créer de la valeur pour nos actionnaires', explique RTL, tout en assurant n'avoir 'aucune certitude' quant à la conclusion d'un éventuel accord.



Pour mémoire, RTL est lui-même une filiale du géant allemand des médias Bertelsmann.



Selon des informations des Echos, les candidats à la reprise de M6 se bousculeraient d'ores et déjà.



D'après le quotidien, Vivendi, TF1, Xavier Niel et Daniel Kretinsky auraient ainsi fait valoir leur intérêt pour le groupe, tandis que le doute subsisterait encore sur le dépôt d'une offre par Altice, le groupe de Patrick Drahi, et l'italien Mediaset.



