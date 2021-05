M6 : projet de fusion avec TF1

TF1, M6, Bouygues et RTL Group annoncent avoir conclu des protocoles d'accord d'entrée en négociations exclusives pour fusionner les activités de TF1 et M6, projet de fusion approuvé à l'unanimité des instances dirigeantes des quatre groupes.



'Ce nouveau groupe serait bien positionné pour relever les défis résultant de l'accélération de la concurrence des plateformes numériques mondiales, actives sur le marché publicitaire français et dans la production de contenus audiovisuels de qualité', expliquent-ils.



L'opération serait mise en oeuvre sur la base d'un ratio d'échange économique global de 2,10 actions TF1 pour chaque action M6 (après distribution de dividendes aux actionnaires). Sa réalisation définitive serait prévue d'ici la fin de l'année 2022.



A l'issue de cette transaction, Bouygues détiendrait environ 30% de l'entité fusionnée dont il serait l'actionnaire de contrôle exclusif, au sein d'un concert avec RTL Group, second actionnaire avec 16%, tandis que le flottant détiendrait 54%.



