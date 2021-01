Metropole Television : Gulli reste la chaîne préférée des familles en 2021

La chaîne du Groupe M6 destinée aux enfants Gulli est élue chaîne télévisée préférée des familles pour la quatrième année consécutive. En 2021, Gulli reste donc au cœur des familles grâce à ses programmes 'Jeunesse' divers et variés. Sur les 6 651 familles questionnées par le site marquesetfamilles.fr entre le 15 novembre et le 18 décembre 2020, c'est bien Gulli qui arrive en tête.

Malgré une année 2020 marqué par la crise sanitaire et les deux confinements, la chaîne jeunesse du Groupe a su s'adapter aux nouvelles consommations des familles et continuer son évolution dans l'ère du temps. Ainsi, Gulli a proposé de nouvelles émissions à l'instar de 'Trop bien chez toi' pour vous accompagner et vous divertir pendant le confinement, mais a aussi continué d'accompagner vos journées avec des programmes d'animations et les super-héros préférés de vos enfants, ou encore des événements culturels comme 'La Nuit des musées'.

Philippe Bony, Président de la chaîne Gulli, réagit à cette quatrième victoire de suite :

« Cette année 2020 a bouleversé le quotidien des familles et profondément transformé leurs habitudes et leurs comportements. Gulli a aussi dû s'adapter en permanence avec de nouvelles émissions pour accompagner nos téléspectateurs dans ces épreuves et ces changements de vie. Plus qu'une chaine, Gulli s'est affirmée comme une marque en laquelle les parents ont confiance et se reconnaissent, empreinte de valeurs fortes d'ouverture d'esprit et de tolérance. Nous remercions vivement ces milliers de familles qui nous ont élus pour la quatrième année consécutive Meilleure Chaîne TV ! »