Rachat de M6 par TF1: de 250 à 350 millions de synergies espérées

17 mai (Reuters) - Les groupes Bouygues, TF1
, M6 et RTL ont annnoncé lundi soir
dans un communiqué :
* TF1, M6, BOUYGUES ET RTL GROUP ANNONCENT AUJOURD'HUI
QU'ELLES
ONT CONCLU DES PROTOCOLES D'ACCORD D'ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS
EXCLUSIVES POUR FUSIONNER LES ACTIVITÉS DE TF1 ET M6 ET CRÉER UN
GROUPE DE MÉDIAS FRANÇAIS D'ENVERGURE
* LE POTENTIEL DE SYNERGIES (IMPACT EBITA) EST ESTIMÉ DANS
UNE
FOURCHETTE DE 250-350 MLNS ANNUELS À L'ISSUE DES 3 PREMIÈRES
ANNÉES D'ACTIVITÉ SUIVANT LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION
* L'OPÉRATION SERAIT MISE EN UVRE SUR LA BASE D'UN RATIO
D'ÉCHANGE ÉCONOMIQUE GLOBAL DE 2,10 ACTIONS TF1 POUR CHAQUE
ACTION M6 (APRÈS DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE EXTRAORDINAIRE DE
1,50 EUR PAR ACTION AUX ACTIONNAIRES DE M6, ET DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES ORDINAIRES DE 1,00 EUR PAR ACTION M6 ET DE 0,45 EUR
PAR ACTION TF1 EN 2022)
* BOUYGUES ET RTL GROUP DÉTIENDRAIENT RESPECTIVEMENT 30% ET
16% DU
NOUVEAU GROUPE, APRÈS ACQUISITION PAR BOUYGUES, AUPRÈS DE RTL
GROUP DE 11% DU NOUVEAU GROUPE POUR UN MONTANT DE 641 MLNS
* BOUYGUES SERAIT L'ACTIONNAIRE DE CONTRÔLE EXCLUSIF ET
AGIRAIT EN
PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC RTL GROUP DANS LE CADRE D'UNE
ACTION DE CONCERT
* LA TRANSACTION PRÉVOIT LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE
EXCEPTIONNEL
DE 1,50 EUR PAR ACTION POUR LES ACTIONNAIRES DE M6
* LE PROJET A ÉTÉ APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILS
D'ADMINISTRATION DE TF1, BOUYGUES ET RTL GROUP ET LE CONSEIL DE
SURVEILLANCE DE M6
* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST VISÉE D'ICI LA FIN
DE 2022
* NICOLAS DE TAVERNOST SERA PROPOSÉ COMME PRÉSIDENT
DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU NOUVEL ENSEMBLE FUSIONNÉ
* GILLES PÉLISSON SERA NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU
GROUPE
BOUYGUES EN CHARGE DES MÉDIAS ET DU DÉVELOPPEMENT
Le communiqué : http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210517:nGNE4cgkBm&default-theme=true
(Rédaction de Paris)