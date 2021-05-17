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Rachat de M6 par TF1: de 250 à 350 millions de synergies espérées

17/05/2021 | 22:25
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17 mai (Reuters) - Les groupes Bouygues, TF1 , M6 et RTL ont annnoncé lundi soir dans un communiqué :

* TF1, M6, BOUYGUES ET RTL GROUP ANNONCENT AUJOURD'HUI QU'ELLES ONT CONCLU DES PROTOCOLES D'ACCORD D'ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR FUSIONNER LES ACTIVITÉS DE TF1 ET M6 ET CRÉER UN GROUPE DE MÉDIAS FRANÇAIS D'ENVERGURE

* LE POTENTIEL DE SYNERGIES (IMPACT EBITA) EST ESTIMÉ DANS UNE FOURCHETTE DE 250-350 MLNS ANNUELS À L'ISSUE DES 3 PREMIÈRES ANNÉES D'ACTIVITÉ SUIVANT LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION

* L'OPÉRATION SERAIT MISE EN UVRE SUR LA BASE D'UN RATIO D'ÉCHANGE ÉCONOMIQUE GLOBAL DE 2,10 ACTIONS TF1 POUR CHAQUE ACTION M6 (APRÈS DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE EXTRAORDINAIRE DE 1,50 EUR PAR ACTION AUX ACTIONNAIRES DE M6, ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ORDINAIRES DE 1,00 EUR PAR ACTION M6 ET DE 0,45 EUR PAR ACTION TF1 EN 2022)

* BOUYGUES ET RTL GROUP DÉTIENDRAIENT RESPECTIVEMENT 30% ET 16% DU NOUVEAU GROUPE, APRÈS ACQUISITION PAR BOUYGUES, AUPRÈS DE RTL GROUP DE 11% DU NOUVEAU GROUPE POUR UN MONTANT DE 641 MLNS

* BOUYGUES SERAIT L'ACTIONNAIRE DE CONTRÔLE EXCLUSIF ET AGIRAIT EN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC RTL GROUP DANS LE CADRE D'UNE ACTION DE CONCERT

* LA TRANSACTION PRÉVOIT LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE 1,50 EUR PAR ACTION POUR LES ACTIONNAIRES DE M6

* LE PROJET A ÉTÉ APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE TF1, BOUYGUES ET RTL GROUP ET LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE M6

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST VISÉE D'ICI LA FIN DE 2022

* NICOLAS DE TAVERNOST SERA PROPOSÉ COMME PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DU NOUVEL ENSEMBLE FUSIONNÉ

* GILLES PÉLISSON SERA NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU GROUPE BOUYGUES EN CHARGE DES MÉDIAS ET DU DÉVELOPPEMENT Le communiqué : http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210517:nGNE4cgkBm&default-theme=true (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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