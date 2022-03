Metsä Board Oyj : Facts about Nordic forests (FR)

COMMENT LA BIODIVERSITÉ EST-ELLE PRISE EN CHARGE DANS LES FORÊTS NORDIQUES ?

Les plantes, les champignons, les animaux et les micro-organismes ont tous un rôle vital à jouer dans un écosystème forestier, et il est important d'opérer de manière à ne pas affecter l'équilibre entre eux. Dans les forêts nordiques, l'industrie et les propriétaires forestiers accordent une attention particulière à la préservation de la biodiversité, par exemple en laissant des arbres de rétention, des souches de biodiversité et des zones tampons, et en préservant les arbres sur pied et les arbres tombés en décomposition. En se décomposant progressivement,

les souches et les arbres de rétention de la biodiversité offrent un habitat à de nombreuses espèces différentes, notamment des champignons, des insectes et des oiseaux. Les sites forestiers les plus précieux sont laissés tels quels à des fins de conservation.

En Finlande, seules des espèces d'arbres indigènes sont plantées, car elles sont importantes pour les écosystèmes locaux et la biodiversité. Les forêts mixtes - espèces de conifères et de feuillus poussant dans la même zone - sont