Metsä Board Oyj : Facts about carbon calculations (FR)

QU'EST-CE QU'UNE EMPREINTE CARBONE ?

La quantité de gaz à effet de serre émise par un élément (tel qu'un service ou un produit) au cours d'une période donnée est appelée "empreinte carbone". L'empreinte carbone tient compte de toutes les étapes du cycle de vie du produit ou service fini. Il s'agit notamment de l'approvisionnement en matières premières et en énergie, du transport et de la fabrication en amont, ainsi que des activités en aval spécifiées, telles que le transport, l'utilisation et le traitement en fin de vie du produit. Il est bon de garder à l'esprit que l'étendue des calculs peut varier et que les résultats ne sont pas nécessairement comparables.

L'empreinte carbone, ou potentiel de réchauffement planétaire comme on l'appelle parfois, est l'un des impacts environnementaux mesurés dans une analyse du cycle de vie.

QU'EST-CE QU'UNE ANALYSE DU CYCLE DE VIE ?

L'analyse du cycle de vie (ACV), est une méthodologie permettant d'évaluer les impacts environnementaux associés à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, d'un processus ou d'un service. Par exemple, dans le cas d'un produit, les impacts environnementaux sont évalués depuis l'extraction des matières premières (berceau) et la transformation, en passant par la fabrication du produit (porte), sa distribution et son utilisation, jusqu'au recyclage ou

l'élimination finale des matériaux qui le composent (tombe). Une étude ACV implique un inventaire complet de

l'énergie et des matériaux nécessaires tout au long de la chaîne de valeur d'un produit, d'un processus ou d'un service, ainsi que le calcul de leurs impacts correspondants sur l'environnement, la santé humaine et les écosystèmes. Les catégories évaluées comprennent le potentiel de réchauffement planétaire, le potentiel d'eutrophisation, le potentiel d'acidification, la toxicité humaine et l'écotoxicité. Une ACV évalue donc les impacts potentiels cumulatifs. L'objectif est de documenter et d'améliorer le profil environnemental global du produit, du processus ou du service. Comme pour le calcul de l'empreinte carbone, la portée des ACV varie et les résultats ne sont pas toujours comparables.

Des procédures largement reconnues pour la réalisation d'ACV sont incluses dans la série de normes de management environnemental 14000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), en particulier les normes ISO 14040 et ISO 14044. La norme ISO 14040 fournit les principes et le cadre de la norme, tandis que la norme ISO 14044 donne un aperçu des exigences et des lignes directrices.

"Il est important de connaître la portée de l'évaluation et les résultats qui peuvent être comparés"