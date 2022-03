Metsä Board Oyj : Facts about forest certification (FR)

QUELS SONT LES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE CERTIFICATION FORESTIÈRE ?

Les deux normes de certification forestière les plus courantes sont le Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) et le Forest Stewardship Council (FSC®) ; ces deux systèmes garantissent une gestion durable des forêts et contribuent à la conservation de la biodiversité et à la préservation des précieux habitats et biotopes typiques des forêts. À l'échelle mondiale, les forêts certifiées PEFC couvrent 330 millions d'hectares tandis que les forêts certifiées FSC couvrent 230 millions d'hectares (2021).

Les deux normes visent la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des forêts ainsi que la sauvegarde des habitats des plantes et des animaux. Les deux normes se concentrent également sur le respect des droits des communautés locales et des travailleurs forestiers. PEFC et FSC® poursuivent le même objectif : la certification des forêts selon des normes crédibles, vérifiées de manière indépendante, de gestion responsable des forêts.