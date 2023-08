Metso Outotec Oyj est spécialisé dans la conception, le développement, la construction et la maintenance d'usines et d'équipements à destination des industries métallurgique et minière. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - exploitation minière (77,3%) : machines de broyage, cribles, équipements de manutention, etc. ; - industrie des granulats et exploitation de carrières (28,4%) : usines, stations, modules et équipements de production, équipements de concassage et de criblage, équipements de manutention, etc. ; - raffinage et transformation des métaux (12%) : sites d'extraction, unités de rôtissage de concentrés non-ferreux, fonderies et raffineries de cuivre, de nickel, de zinc, de plomb et de métaux précieux, broyeurs, machines de flottaison, systèmes de contrôle et d'analyse, séparateurs, unités de transformation de fer en petites boules, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (2,3%), Europe (26%), Asie-Pacifique (20,7%), Amérique du Nord et Amérique centrale (20,3%), Amérique latine (16%) et Afrique-Moyen Orient-Inde (14,7%).

Secteur Véhicules et machines lourdes