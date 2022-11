Mettler-Toledo augmente ventes et bénéfice au 3ème trimestre

Zurich (awp) - Le fabricant helvético-américain d'instruments de précision Mettler-Toledo a augmenté ses ventes et ses bénéfices au 3ème trimestre 2022. Malgré un environnement difficile, l'entreprise s'attend à une poursuite de la croissance au dernier trimestre de l'année.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre a augmenté de 4% à 985,8 millions de dollars a précisé Mettler-Toledo jeudi soir. Hors effet négatif des cours des devises, la progression est même de 10%. Les ventes ont augmenté dans les régions Amériques et Asie et diminué en Europe.

Le bénéfice avant impôts a atteint 275,9 millions de dollars, après 247,6 millions au 3ème trimestre 2021.

Faire des prévisions reste difficile à cause des problèmes de chaînes d'approvisionnement globales, de la pression inflationniste et des effets potentiels du corona et de la guerre en Ukraine sur l'économie, selon la société. Toutefois, la direction s'attend à une croissance d'environ 10% sur l'ensemble de l'année, en monnaies locales. Le bénéfice ajusté par action devrait lui augmenter de 15% environ à 38,95-39,05 dollars.

Il reste encore 1,2 milliards de dollars sur l'actuel programme de rachat d'actions. Le conseil d'administration a donné son feu vert pour un nouveau montant de 2,5 milliards.

tp/rp