Mettler-Toledo: redressement des ventes et de la rentabilité au second trimestre

Zurich (awp) - Le fabricant helvético-américain d'instruments de précision Mettler-Toledo a vu son chiffre d'affaires rebondir au deuxième trimestre, alors que la rentabilité s'est améliorée plus que proportionnellement.

Les ventes réalisées entre avril et juin se sont montées à 924,4 millions de dollars, en hausse de plus d'un tiers par rapport à la même période l'année dernière. Ajustée des effets de change, la croissance s'est établie à 27%. Toutes les régions et la plupart des lignes de produit y ont contribué, pouvait-on lire lundi sur le site de l'entreprise.

"La demande des clients a été robuste et nous étions idéalement positionnés pour tirer parti des opportunités de croissance sur nos marchés finaux", s'est félicité le directeur général (CEO) Patrick Kaltenbach, cité dans un communiqué.

Le bénéfice semestriel a bondi de près de moitié (+46%) en rythme annuel, à 184,8 millions de dollars, porté par la croissance des recettes et des efforts continus déployés pour améliorer les marges.

Pour le troisième trimestre, la société cotée à la Bourse de New York vise une croissance organique des ventes de l'ordre de 11 à 13% et pour l'ensemble de l'année, de près de 15%, ainsi qu'un bénéfice en nette hausse, tout en prévenant que si les conditions de marché sont actuellement très dynamiques, elles restent susceptibles de changer rapidement.

buc/fr