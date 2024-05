Mettler-Toledo International, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments de précision. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - recherches et développement en laboratoires (54,6%) : solutions de pesage (balances d'analyse, balances de précision, microbalances, comparateurs de masse, etc.), systèmes de pipetage, instruments d'analyse (instruments d'analyse thermique, titreurs, pH-mètres, densimètres, réfractomètres et spectrophotomètres), réacteurs automatisés, etc. ; - industries (39,3%) : balances industrielles, systèmes d'analyse, systèmes d'inspection et de contrôle industriels. Le groupe propose également des solutions logicielles de pesage, de mesure et d'identification, ainsi que des solutions de surveillance et de contrôle des processus de production ; - distribution de produits alimentaires (6,1%) : solutions de pesage (balances poids/prix, balances de comptoir, balances de caisse, etc.), de conditionnement, de tarification, d'emballage et d'étiquetage. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (76,7%) et de services (23,3%). A fin 2023, le groupe dispose de 30 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (35,5%), Amériques (5,9%), Allemagne (5,8%), France (3,7%), Suisse (2,4%), Royaume Uni (2,1%), Europe (12,8%), Chine (18,7%) et autres (13,1%).

