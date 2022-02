Mettler Toledo: ventes et bénéfice en hausse au 4e trimestre 2021

Zurich (awp) - Le spécialiste américano-suisse des instruments de précision Mettler Toledo a enregistré, au 4ème trimestre 2021, un chiffre d'affaires en hausse d'un bon 10% à 1037 millions de dollars. La croissance a été particulièrement marquée dans les régions Amériques, Asie et Reste du monde, a précisé l'entreprise jeudi soir.

Malgré des frais plus élevés et des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, le bénéfice brut a augmenté de 8,6% à 607 millions de dollars et le bénéfice net de 6,7% à 231 millions de dollars.

Le groupe relève qu'il est difficile de faire des prévisions, notamment en raison des incertitudes liées à la pandémie du coronavirus et à celles de la chaîne d'approvisionnement. Pour 2022, Mettler Toledo table toutefois sur une croissance d'environ 7% de ses ventes en monnaies locales et sur une hausse du bénéfice par action de 12-13%. Pour le 1er trimestre en cours, la prévision est d'une hausse de 10% environ du chiffre d'affaires.

cf/rp