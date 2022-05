Ventes et rentabilité en hausse pour Mettler-Toledo au 1er trimestre

Zurich (awp) - Tirant profit d'une solide demande, Mettler-Toledo a accru ses revenus et sa rentabilité au 1er trimestre. Le fabricant américano-zurichois de balances et autres instruments de précision a dégagé un bénéfice net de 174 millions de dollars, contre 149,66 millions un an auparavant. L'entreprise anticipe une évolution favorable pour la suite de l'exercice, les marchés devant demeurer dynamiques, en dépit d'un environnement volatil.

De janvier à fin mars, les revenus ont quant à eux progressé de 12% à 897,8 millions de dollars. Exprimée en monnaies locales, la croissance s'est inscrite à 14%, a fait savoir jeudi soir le groupe sis à Columbus, dans l'Etat américain de l'Ohio et Greifensee. Ventilées selon les régions, les ventes ont affiché une croissance à deux chiffres dans les Amériques ainsi qu'en Asie et dans le reste du monde, alors que le chiffre d'affaires réalisé en Europe a progressé de 3%.

Le résultat opérationnel ajusté (non-GAAP) s'est pour sa part hissé à 241,24 millions de dollars, contre 210,67 millions durant le trimestre correspondant de l'an dernier, soit une hausse de 15%. Quant au bénéfice par action (BPA), il est ressorti à 7,87 dollars, soit un bond de 20%.

Evoquant la suite de l'exercice, l'entreprise note que l'établissement de prévisions représente un défi dans un environnement économique incertain au vu notamment de l'impact de la pandémie de coronavirus, des difficultés d'approvisionnement, des pressions inflationnistes, de la guerre en Ukraine et des effets de changes. Sur la base de l'évolution actuelle, des marchés, les vente devraient s'étoffer de 8% cette année en devises locales. Le BPA annuel est lui attendu entre 38,2 et 38,5 dollars, soit une hausse entre 12 et 13%.

vj/rq