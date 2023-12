Mevim SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de l'immobilier. La société fournit des services de location, d'investissement et de gestion de biens immobiliers. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité. Le segment "Trading & Asset Management" comprend le négoce d'actifs immobiliers commerciaux et résidentiels très diversifiés et rentables. Le secteur Locations courtes/longues comprend la gestion des locations touristiques situées dans la municipalité de Milan. L'unité commerciale Brokerage & Agency se consacre entièrement à la fourniture de services d'agence, de courtage et de gestion active, grâce auxquels l'entité gère l'ensemble du cycle de vie des actifs immobiliers, depuis la phase d'obtention des mandats et des autorisations jusqu'à la vente de l'actif. L'entreprise opère sur l'ensemble du territoire italien.

Secteur Développement et opérations immobilières