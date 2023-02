Mexedia S p A : Document AMF CP. 2023DD884088

2023DD884088 09 février 2023

IT0005450819 - DD155131

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

HERITAGE VENTURES LIMITED Private Company Limited by Shares , Shareholder

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A.

LEI : 984500YC3LE06F73D175

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 08 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 39.9000 Euro

VOLUME : 40.1000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 39.9000 Euro

VOLUME : 40.1000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 février 2023

COMMENTAIRES :

On 8 February 2023 Heritage Ventures Ltd has signed a notarial deed for the purchase of 100% of the shares of an Italian company. Part of the purchase price will be paid with Mexedia SpA shares (ALMEX) Please note that Mexedia SpA is the new company name of Airtime Partecipazioni SpA. In particular 40,100 shares will be transferred to the seller in 10 working days as provided for in the notarial deed.