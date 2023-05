La filiale allemande de Meyer Burger émet un emprunt "vert"

Zurich (awp) - Le fabricant de panneaux solaires Meyer Burger a annoncé mercredi le lancement par sa filiale allemande d'un emprunt obligataire réputé "vert" (green bond) non convertible et garanti d'un volume avoisinant les 230 millions d'euros.

Le produit net de l'émission sera utilisé "pour financer l'achat de matériel et d'installations, ainsi que la montée en puissance de la production de modules et de cellules solaires", a indiqué le directeur général (CEO) Gunter Erfurt, cité dans le communiqué, évoquant la poussée de demande attendue en Europe et aux États-Unis sous l'impulsion de politiques fiscales incitatives.

L'emprunt sera émis à 100% de sa valeur nominale et par fraction de 100'000 euros. Le coupon annuel devrait se situer entre 3,5% et 4,0%, payable à la fin d'un semestre. Hors conversion ou rachat, le remboursement intégral interviendra le 17 mai 2029.

Le titre n'est pour l'heure ni coté ni admis au négoce sur SIX Swiss Exchange ou une autre plateforme, mais une demande dans ce sens pourrait être déposée ultérieurement, précise l'industriel thounois. Une période de blocage (lock-up) de 90 jours à compter de l'émission - agendé autour du 17 mai - a été convenu avec le syndicat bancaire.

Le produit net de l'opération devrait servir à financer ou refinancer des investissements dans des projets définis "verts" selon la feuille de route "Green Financing Framework" mis en place par le groupe en juin 2021.

