Le fabricant suisse de panneaux solaires Meyer Burger est confronté à la concurrence de la Chine et annonce qu'il pourrait devoir fermer son usine de production déficitaire en Allemagne, à moins que le gouvernement n'intervienne en apportant une aide financière.

"Les fabricants chinois vendent délibérément des produits en Europe à des prix bien inférieurs à leurs propres coûts de production", a déclaré Gunter Erfurt, directeur général, à Reuters.

"Ils peuvent le faire parce que l'industrie solaire chinoise a été stratégiquement subventionnée à hauteur de centaines de milliards de dollars pendant des années.

L'inquiétude croissante concernant la surcapacité industrielle chinoise qui inonde l'Union européenne de produits bon marché ouvre un nouveau front dans la guerre commerciale de l'Occident avec Pékin, qui a débuté avec les droits de douane sur les importations imposés par Washington en 2018.

La politique commerciale de Bruxelles devient également de plus en plus protectrice face aux ramifications mondiales du modèle de développement chinois axé sur la production et la dette.

Tout au long de l'année dernière, les responsables politiques chinois ont fait part de leur intention de faire de la demande intérieure un moteur de croissance plus important afin de sevrer la deuxième économie mondiale de sa dépendance de plusieurs décennies à l'égard des infrastructures et du secteur immobilier.

Mais la Chine a détourné les ressources financières de l'immobilier vers les fabricants plutôt que vers les ménages, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la surcapacité, aggravé la déflation au niveau des usines et provoqué une enquête de l'Union européenne sur son secteur des véhicules électriques.

Pascal Lamy, ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, aujourd'hui professeur émérite à la China Europe International Business School, prévient que la voie suivie par la Chine conduit à une multiplication des conflits commerciaux.

"Cette situation n'est pas viable", a déclaré M. Lamy. "La surcapacité conduira inévitablement à un problème.

"Nous nous sommes rendu compte qu'il s'agit d'un problème structurel et qu'il découle du fait qu'une partie du système de production chinois n'est pas guidée par le comportement du marché, mais par des investissements dirigés par le parti communiste chinois.

Ce modèle axé sur l'investissement a entraîné une surcapacité industrielle dans les principaux secteurs de la Chine, tels que l'acier et, plus récemment, la production de véhicules électriques dans l'industrie automobile et les produits de haute technologie.

Les partenaires commerciaux de la Chine ripostent.

Washington a imposé des droits de douane à la Chine et souhaite également lui couper l'accès aux puces semi-conductrices de haute technologie afin de ralentir ses avancées technologiques et militaires. La Chine intensifie également ses investissements dans les infrastructures et l'industrie à l'intérieur du pays.

L'Economist Intelligence Unit prévoit que la capacité de production de batteries de la Chine sera quatre fois supérieure à la demande d'ici à 2027, en raison de la croissance continue de l'industrie des véhicules électriques.

En dehors de l'industrie automobile, Bruxelles cherche également à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour les matériaux et les produits nécessaires à sa transition écologique. Pékin mène sa propre enquête antidumping sur le brandy européen.

L'Inde a imposé des droits antidumping sur certains aciers chinois en septembre 2023, s'ajoutant à d'autres barrières commerciales et à des restrictions à l'investissement qui ont interrompu des projets prévus par des constructeurs automobiles chinois.

Michael Pettis, chercheur principal à Carnegie China, estime que si la Chine devait croître de 4 à 5 % par an au cours de la prochaine décennie tout en conservant sa structure économique actuelle, sa part des investissements mondiaux passerait de 33 % à 38 %, tandis que sa part de l'industrie manufacturière mondiale passerait de 31 % à 36 %-39 %.

Pour tenir compte de cette évolution, les autres grands pays devraient permettre à leurs économies de perdre une partie de leur part d'investissement et de fabrication, a-t-il écrit dans une note datant de décembre.

"Même sans les tensions géopolitiques de ces dernières années et les politiques des États-Unis, de l'Inde et de l'Union européenne [...] cela serait très improbable", a déclaré M. Pettis.

En outre, étant donné qu'il faudrait emprunter davantage pour maintenir les niveaux d'investissement élevés de la Chine pendant une autre décennie, le ratio d'endettement total de la Chine devrait augmenter pour atteindre 450-500 % du PIB, contre environ 300 % actuellement, a estimé M. Pettis.

"Il est difficile d'imaginer que l'économie puisse tolérer une augmentation aussi importante de la dette", a-t-il déclaré.

REMONTER LA CHAÎNE

Certes, l'objectif de rééquilibrage de la Chine a été entravé en partie par une reprise économique chancelante, car le transfert de ressources vers les ménages entraînerait encore plus de douleur à court terme.

Cependant, George Magnus, chercheur associé au Centre chinois de l'Université d'Oxford, explique que l'incapacité de la Chine à augmenter sa consommation intérieure signifie qu'elle dépend d'autres pays pour importer davantage de biens.

"C'est un jeu à somme nulle. Si les importations augmentent, elles se substituent à la production nationale", a déclaré M. Magnus, ajoutant que les pays occidentaux "sont devenus politiquement plus virulents à ce sujet".

Certains économistes affirment que la réaffectation des ressources de Pékin vers le secteur manufacturier vise principalement à faire progresser les exportations dans la chaîne de valeur plutôt qu'à simplement vendre de plus gros volumes de marchandises.

Xia Qingjie, professeur d'économie à l'université de Pékin, affirme que les tentatives européennes et américaines de réindustrialisation de leurs économies seraient coûteuses en raison des coûts plus élevés de la main-d'œuvre et du capital et qu'elles "prendraient beaucoup de temps".

"Rien ne peut empêcher la concurrence de s'intensifier", a déclaré M. Xia. "Mais ils ne peuvent pas limiter les progrès technologiques de la Chine.

William Hurst, professeur de développement chinois à l'université de Cambridge, doute que la Chine fasse le bon pari à cet égard.

Il affirme que les efforts déployés par Pékin pour faire progresser des secteurs tels que l'aviation, la biotechnologie et l'intelligence artificielle n'ont pas été suffisamment fructueux pour repousser les limites technologiques dans ces industries ou pour créer davantage d'emplois.

"Si cela ne réussit pas, nous aurons encore plus de dettes, encore plus de distorsions dans l'économie", a déclaré M. Hurst. "Si elles réussissent, nous risquons d'avoir encore plus de surcapacités.

"Je ne pense donc pas qu'il s'agira d'un changement extraordinaire qui rendra soudainement l'économie chinoise plus compétitive à l'échelle mondiale.