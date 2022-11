Meyer Burger: Sentis Capital exerce 100% de ses droits de souscription

Zurich (awp) - La société d'investissement Sentis Capital a exercé l'intégralité de ses droits de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital de 250'000 francs suisses annoncée début octobre par le constructeur de panneaux et modules solaires Meyer Burger.

L'actionnaire de référence de l'industriel thounois précise que suite à l'opération, sa participation dans Meyer Burger sera portée à plus de 10%. Dans un communiqué diffusé vendredi, le conseil d'administration de Sentis Cell 3 se dit "très satisfait des récents progrès de la société et se réjouit de l'avenir prometteur et brillant de Meyer Burger Technology".

Les fonds levés sont destinés à renforcer les capacités de production à environ 3 gigawatts (GW) par an d'ici fin 2024. Le groupe prévoit de renforcer ses sites de production à Thalheim en Allemagne et à Goodyear, dans l'Etat d'Arizona aux Etats-Unis. Les premiers panneaux issus de l'usine de Goodyear doivent être livrés mi-2024.

buc/ck