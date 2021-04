Meyer Burger: Urs Schenker proposé pour le conseil d'administration

Zurich (awp) - L'équipementier de l'industrie solaire Meyer Burger propose à ses actionnaires d'élire Urs Schenker au conseil d'administration. Il est appelé à remplacer Urs Fähndrich qui ne se représentera pas lors de l'assemblée générale du 4 mai.

Urs Schenker, avocat chez Walder Wyss, dispose d'une expérience dans les domaines de "la restructuration, du financement, des marchés des capitaux, des fusions et acquisitions et du droit des sociétés", selon le communiqué paru lundi. Il exerce plusieurs mandats d'administrateur, dont un dans une société cotée. Il est également professeur adjoint en droit commercial et des affaires à l'université de Saint-Gall.

ck/jh