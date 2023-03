Meyer Burger a réduit ses pertes l'an dernier

Zurich (awp) - Meyer Burger a quelque peu amélioré sa situation financière l'an dernier, sans toutefois s'extirper des chiffres rouges. Ayant plus que triplé ses revenus et fortement accru ses capacités de production, le fabricant bernois de panneaux solaires a pu réduire ses pertes opérationnelles et nettes, la seconde passant en l'espace de douze mois de 100,49 à 69,85 millions de francs suisses.

La perte d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est elle aussi fortement contractée, s'établissant à 34,63 millions de francs suisses, contre 72,47 millions en 2021, indique jeudi l'entreprise établie à Gwatt, près de Thoune. La marge correspondante s'est aussi nettement améliorée, à -23,5%, contre -181,6% à l'issue de l'exercice précédent.

Demeurant également dans le rouge, le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit en zone négative à hauteur de 53,59 millions de francs suisses, contre 85,34 millions en 2021, la marge afférente se reprenant de -213,9% à -36,4%.

Quant au chiffre d'affaires, il a bondi à 147,21 millions de francs suisses, contre 39,90 millions en 2021. Les revenus de l'entreprise demeurent cependant encore bien éloignés de 407 millions, voire des 262 millions respectivement dégagés en 2018 et 2019, avant que le groupe ne se transforme en pur producteur de panneaux solaires, abandonnant la vente de machines et équipements destinés à leur fabrication.

La performance de l'entreprise bernoise, qui s'est recapitalisée l'an dernier, s'est révélée meilleure que prévu par les analystes, à tout le moins au niveau rentabilité, alors que les ventes ont raté le coche. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient anticipé des pertes opérationnelle (Ebitda) et nette de respectivement 42,6 et 78 millions de francs suisses pour un chiffre d'affaires de 158,7 millions.

Entamée il y a près de trois ans, la transformation de la firme bernoise en producteur de modules et panneaux solaires s'est concrétisée par le lancement de la fabrication à grande échelle sur ses sites allemands, celle-ci ayant atteint comme déjà annoncé 321,1 mégawatts. D'ici la fin de l'année, elle devrait se hisser à 1,4 gigawatts, puis 3 gigawatts l'an prochain, notamment à la faveur d'une usine aux Etats-Unis et de contrats à long terme.

Reflet de la montée en puissance de la production, Meyer Burger a embauché l'an dernier près de 400 collaborateurs, essentiellement sur les sites de Thalheim et Freiberg, outre-Rhin, portant son effectif total à 1128 salariés, dont 107 en Suisse et 976 en Allemagne.

Fort notamment de l'augmentation de capital de près de 250 millions de francs suisses effectuée l'an dernier, Meyer Burger disposait à fin 2022 de liquidités à hauteur de 293,2 millions, un montant qui doit servir à financer les investissements futurs. Evoquant l'année en cours, l'entreprise de l'Oberland bernois ne fournit pas de feuille de route, se contentant de mentionner la sollicitation de nouvelles subventions de l'Union européenne (UE) à hauteur de centaines de millions de francs suisses en vue d'étoffer les capacités de production dans plusieurs pays d'Europe. Une décision est attendue l'été prochain.

