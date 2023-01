Meyer Burger atteint son objectif de capacités de production en 2022

Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie solaire Meyer Burger a réussi à étoffer ses capacités de production, conformément à ses objectifs pour 2022. L'entreprise thounoise profite également d'une meilleure efficience, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Avec un volume de production de 321,1 mégawattheures en 2022, Meyer Burger est parvenu à atteindre son objectif d'au moins 320 mégawattheures. La seconde ligne de production, en phase de test dès août et pleinement opérationnelle depuis fin septembre, a été mise en place beaucoup plus rapidement que la première.

Le lancement de la deuxième ligne de production permet de fabriquer simultanément deux des trois produits commercialisés par Meyer Burger, ce qui permet d'améliorer l'efficience, dans la mesure où l'entreprise a moins besoin de basculer d'un type de produits à l'autre.

Meyer Burger continuera d'étoffer ses capacités de production avec une troisième ligne à Thalheim et Freiberg dans la Saxe au deuxième trimestre. D'ici fin 2023, les capacités de production doivent atteindre 1,4 gigawatt et le volume de production sur l'ensemble de l'année entre 1,0 et 1,2 gigawatt.

ol/al