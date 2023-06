Meyer Burger confiant par rapport aux chaînes d'approvisionnement

Zurich (awp) - Le fabricant de panneaux solaires Meyer Burger, contraint de revoir à la baisse début mars son objectif de production en raison des problèmes d'approvisionnement rencontrés par un fournisseur, conserve son optimisme. La situation revient "peu à peu de nouveau sous contrôle", a affirmé son directeur général (CEO) Gunter Erfurt dans un entretien publié lundi par le portail Cash.ch.

"En l'état actuel des choses, nous partons donc du principe que l'extension aux Etats-Unis se déroulera comme prévu", a déclaré le patron, précisant que les problèmes rencontrés pour la création d'une nouvelle ligne de production ne concernaient que 5% des livraisons, le fournisseur ayant honoré les délais pour les 95% restants.

Revenant sur l'évolution de l'action par rapport au reste du marché, le CEO de l'industriel thounois a reconnu que la réduction de l'objectif de production ainsi que l'annonce d'un nouvel emprunt convertible n'ont certainement pas aidé le cours.

Il a en revanche affiché sa satisfaction en matière de liquidités: "cela nous permet d'agir si nous le devons". S'il est impossible d'affirmer que l'entreprise n'aura "plus jamais" besoin d'une injection de capital, elle est actuellement "bien positionnée pour les prochaines étapes".

Gunter Erfurt a encore insisté sur le bien-fondé du recentrage du modèle d'affaires du groupe vers la production de cellules solaires. Dès l'année prochaine, les capacités aux Etats-Unis devraient dépasser celles de l'Europe, et Meyer Burger espère atteindre "le plus rapidement possible une croissance à deux chiffres en termes de gigawatts", tout en assurant la création de valeur pour les actionnaires.

