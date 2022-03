Meyer Burger creuse profondément sa perte annuelle

Zurich (awp) - Le groupe bernois Meyer Burger, en pleine restructuration pour devenir un producteur de modules et cellules solaires, a plongé encore plus profondément dans les chiffres rouges l'année dernière. Le nouvel exercice s'annonce tout aussi délicat, notamment en raison des difficultés logistiques. Mais le virage vers les énergies renouvelables semble amorcé et devrait porter la demande.

Le chiffre d'affaires a été divisé par plus de deux à 39,9 millions de francs suisses, alors que la perte d'exploitation (Ebit) a été creusée à 85,3 millions après -58 millions en 2020, a détaillé l'entreprise jeudi dans son rapport annuel.

La perte nette s'est établie à 100,5 millions de francs suisses, contre -64,5 millions un an plus tôt.

L'ensemble des chiffres présentés par le groupe sont largement inférieurs aux prévisions des analystes consultés par AWP.

Meyer Burger a notamment fait face à une hausse des coûts en personnel, avec une progression du nombre d'employés, et des charges d'exploitation portées par une augmentation des coûts d'infrastructure, a-t-il précisé dans un communiqué.

L'entreprise a également dû faire face à des difficultés de production, en raison des goulets d'étranglement dans la logistique, et un manque de personnel provoqué par la pandémie de Covid-19. Du coup, Meyer Burger a été obligé de réduire la production de modules solaires au dernier trimestre 2021 et au premier partie 2022.

Cette situation a eu un effet négatif sur les objectifs opérationnels définis pour 2021, pénalisant la marge brute.

Soutenu par la forte demande en modules solaires, initiée par l'envolée du prix des énergies fossiles, Meyer Burger veut accélérer son expansion. Le groupe vise notamment des contrats de fourniture à long terme avec ses clients, qui seraient liés à une participation aux investissements. Une lettre d'intention en ce sens a été signée avec un grand groupe américain, non identifié.

Meyer Burger veut par ailleurs accélérer ses projets d'expansion pour répondre à la forte demande et va donc revoir ses objectifs, qui seront annoncés au plus tôt en août.

