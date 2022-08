Meyer Burger creuse sa perte au premier semestre

Zurich (awp) - Le producteur de modules et panneaux solaires Meyer Burger a creusé sa perte sur les six premiers mois de l'année, mais moins fortement que ne le craignaient les analystes en moyenne. Le premier semestre a été marquée par l'expansion des capacités de production, précise jeudi l'entreprise en reconversion.

Entre janvier et juin, le chiffre d'affaires a atteint 56,7 millions de francs suisses, une valeur beaucoup plus élevée qu'il y a un an (18,0 millions). Le groupe fait face à des difficulté dans ses chaînes d'approvisionnement mais a été en mesure de vendre à des prix élevés et de répercuter la hausses des coûts sur les clients.

Le résultat opérationnel avant impôts, intérêts et amortissement (Ebitda) a chuté à -24,4 millions, après 30,9 millions lors de la période de comparaison.

La perte nette s'est creusée à 41,0 millions, contre -37,2 millions au premier semestre 2021.

Si les ventes manquent légèrement les attentes, l'Ebitda et le bénéfice net dépassent les prévisions du consensus AWP.

Sur le volet des liquidités, les positions en espèces totalisaient 185,8 millions à fin juin, après 246,8 millions en décembre.

L'augmentation des capacités de production doit porter ces dernières à 3 gigawatt d'ici mi-2024. Le site de Goodyear en Arizona devrait ainsi être exploité à son maximum plus tôt que prévu, ce qui permettra une structure de coûts de production "optimale". Les capacités seront également augmentées sur le site allemand de Thalheim.

La société bernoise envisage de lancer dans les prochains mois une augmentation de capital de 250 millions de francs suisses pour financer son expansion au niveau de la production.

ol/ib