Meyer Burger débute la période des droits de souscription

Zurich (awp) - Le producteur de modules et panneaux solaires Meyer Burger a débuté la période au cours de laquelle les investisseurs existants peuvent exercer leur droit de souscription. Cette opération intervient dans le cadre d'une augmentation de capital qui devrait permettre de lever jusqu'à 250 millions de francs suisses.

Le négoce des droits d'acquisition va du 1er au 7 novembre. Les actionnaires possédant 20 droits de souscription pourront acquérir 7 nouvelles actions à un prix unitaire de 0,267 franc.

L'assemblée générale a approuvé vendredi la proposition du conseil d'administration d'émettre jusqu'à 934,7 millions de nouvelles actions d'une valeur de 0,05 franc par titre. L'échange des nouvelles actions devrait commencer le 11 novembre.

Tous les membres du conseil d'administration et de la direction prévoient d'exercer leur droit d'acquisition.

Les fonds obtenus doivent servir à renforcer les capacités de production à environ 3 gigawatts (GW) par an d'ici fin 2024. "Au niveau mondial, et particulièrement en Europe et aux Etats-Unis, le marché des panneaux solaires affiche une croissance continue et solide, soutenue par la récente crise énergétique".

Le groupe prévoit de renforcer ses sites de production à Thalheim en Allemagne et à Goodyear, dans l'Arizona aux Etats-Unis. Les premiers panneaux issus de cette usine américaine doivent être livrés mi-2024.

lk/al