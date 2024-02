Meyer Burger Technology AG est une société basée en Suisse qui opère en tant qu'entité holding du groupe Meyer Burger. Elle est engagée dans les systèmes et les processus basés sur les technologies des semi-conducteurs. La société se concentre principalement sur le photovoltaïque (industrie solaire) mais couvre également des domaines importants des industries des semi-conducteurs et de l'optoélectronique ainsi que d'autres marchés haut de gamme sélectionnés basés sur les matériaux semi-conducteurs. La gamme de systèmes, d'installations de production et de services le long de la chaîne de valeur du photovoltaïque comprend les wafers, les cellules solaires, les modules solaires et les systèmes solaires. L'entreprise est présente sur trois continents et propose un réseau de services comprenant des pièces de rechange et des consommables, des consommables, des services de regravure, un savoir-faire en matière de processus, un service de maintenance et un service clientèle, des formations et d'autres services. La société s'est imposée comme une marque internationale en proposant des produits et des technologies de précision. Elle exploite Muegge GmbH en tant que filiale à part entière.