Meyer Burger ne parvient pas à améliorer sa rentabilité

Zurich (awp) - Meyer Burger, qui est en pleine restructuration et est en train de devenir un producteur de modules et cellules solaires, n'est pas parvenu à améliorer sa rentabilité au premier semestre. Mais le groupe signale le plein d'entrées de commandes jusqu'à la fin de l'année.

Le chiffre d'affaires du groupe bernois a chuté de 64,7% à 18 millions de francs suisses par comparaison avec les six premiers mois de 2020, selon un communiqué paru jeudi. La perte opérationnelle s'est creusée, s'établissant à 30,9 millions, contre une perte de 27,5 millions douze mois plus tôt, tandis que la perte nette s'est plus ou moins stabilisée, à 37,2 millions, contre -38,6 millions au premier semestre 2020.

Tous ces chiffres sont décevants pas rapport aux attentes des analystes interrogées par AWP.

Néanmoins l'entreprise thounoise a un carnet de commandes bien rempli en provenance des Etats-Unis et de l'Europe jusqu'à la fin de l'année, avec les premiers projets dans le domaine des centrales solaires et des grandes toitures industrielles qui ont été remportés. La direction se veut confiante pour l'avenir mais ne livre aucune prévision chiffrée.

md/lk