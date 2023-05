Meyer Burger signe un accord de distribution pour ses tuiles solaires

Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie photovoltaïque Meyer Burger a signé un accord de distribution avec l'allemand Magog pour un système de toiture solaire en ardoise. A compter du troisième trimestre, le partenaire distribuera en Europe le produit de l'industriel thounois, indique ce dernier mardi dans un communiqué.

Magog, entreprise spécialisée dans les toitures et revêtements de façades en ardoise, a été séduit par la tuile solaire en ardoise développée par Meyer Burger, une variante d'un produit déjà existant. Plus esthétique et modulable que les panneaux solaires classiques, celle-ci permet d'équiper les bâtiments classés de manière discrète.

A compter du mois d'août, Meyer Burger fournira à Magog ses tuiles solaires, dotées de cellules de l'entreprise fabriquées en Allemagne.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.

ol/buc