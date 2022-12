Meyer Burger signe un partenariat pour le développement de modules solaires

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'industrie solaire Meyer Burger Technology a conclu un accord de coopération pluriannuel avec des instituts de recherche en Suisse et en Allemagne afin de parvenir à une production industrielle de cellules solaires à l'efficacité améliorée.

L'entreprise thounoise s'est alliée au Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) basé à Neuchâtel, au Centre Helmholtz de Berlin travaillant sur les matériaux et l'énergie, au Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems installé à Fribourg-en-Brisgau et l'Université de Stuttgart, selon le document paru mardi. Aucun montant n'a été dévoilé.

Meyer Burger Technology précise que le développement de ces nouvelles technologies de production, basées sur la technologie pérovskite censée améliorer le rendement des cellules photovoltaïques, sera destiné exclusivement à la fabrication propre de l'industriel.

