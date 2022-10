Zurich (awp) - Le producteur de modules et panneaux solaires Meyer Burger compte réaliser une augmentation de capital pour récolter jusqu'à 250 millions de francs suisses, a-t-il annoncé mardi. Une assemblée générale extraordinaire doit valider l'opération le 28 octobre.

L'actionnaire majoritaire Sentis Capital PCC, qui détient 10,01% des droits de vote de la société, soutient d'ores et déjà l'augmentation de capital et votera en faveur de l'opération.

Les fonds obtenus doivent servir à renforcer les capacités de production à environ 3 gigawatts (GW) par an d'ici fin 2024. "Au niveau mondial, et particulièrement en Europe et aux Etats-Unis, le marché des panneaux solaires affiche une croissance continue et solide, soutenue par la récente crise énergétique", a souligné la société bernoise dans un communiqué.

Le groupe prévoit de renforcer ses sites de production à Thalheim en Allemagne et à Goodyear, dans l'Etat d'Arizona aux Etats-Unis. Les premiers panneaux issus de l'usine de Goodyear doivent être livrés mi-2024.

