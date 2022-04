Nouvelle administratrice proposée chez Meyer Burger

Zurich (awp) - Le conseil d'administration du groupe bernois Meyer Burger Technology annonce jeudi la proposition de Katrin Wehr-Seiter pour l'élection au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle du 5 mai 2022.

Mme Wehr-Seiter a commencé sa carrière chez Siemens, dans le domaine de la production d'électricité en Allemagne et aux États-Unis. Outre sa formation technique, elle possède une vaste expérience des fusions et acquisitions, de la gestion d'actifs et des projets d'investissement. Directrice générale associée chez BIP Investment Partners au Luxembourg, elle a auparavant travaillé au sein de la société internationale de capital-investissement Permira.

Lors de l'assemblée générale annuelle du 5 mai à Thoune, tous les membres actuels du conseil d'administration se présenteront à la réélection. Le nombre de sièges du conseil d'administration de Meyer Burger Technology passera de quatre à cinq après l'élection de Mme Wehr-Seiter.

ib/fr