MFA Financial, Inc. est une société de placement immobilier gérée en interne qui investit dans des actifs hypothécaires résidentiels et les finance. Les investissements ciblés de la société comprennent principalement des prêts résidentiels entiers et des titres hypothécaires résidentiels. Ses prêts résidentiels entiers comprennent des prêts performants achetés, des prêts détériorés par le crédit achetés et des prêts non performants achetés. Ses titres hypothécaires résidentiels comprennent des titres adossés à des créances hypothécaires d'agences (MBS), des MBS non liés à des agences, des titres de transfert de risque de crédit et des actifs liés aux MSR, qui comprennent des billets à terme adossés directement ou indirectement à des droits de gestion de créances hypothécaires (MSR). Son principal objectif commercial est de créer de la valeur pour les actionnaires en générant des revenus distribuables et en assurant une performance des actifs liée aux fondamentaux du crédit hypothécaire résidentiel. La société investit de manière sélective dans des actifs hypothécaires résidentiels en se concentrant sur l'analyse du crédit, les taux de remboursement anticipé projetés, la sensibilité aux taux d'intérêt et le rendement attendu.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé