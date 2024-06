Mediaset NV est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la radiodiffusion. La société propose de la télévision commerciale, avec un modèle commercial multi-chaînes et multi-plateformes avec du contenu télévisuel sur des systèmes linéaires (13 chaînes de télévision gratuites sur la TNT) et non linéaires (par le biais de plates-formes AVOD et SVOD). Elle est également impliquée dans l'acquisition, la gestion, la production et la revente de contenus et de droits, par le biais de filiales, dont R.T.I., Medusa et Taodue. La société opère dans le secteur de la radio par l'intermédiaire du réseau RadioMediaset, qui compte cinq stations de radio locales, et elle est membre de l'Alliance européenne des médias, active à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sociétés telles que l'espagnole Mediaset Espana, Ei Towers et l'allemande ProSiebenSat.1.

Secteur Diffusion